Арбітр скандального матчу Першої ліги України між "Інгульцем" і "Прикарпаттям" Іван Бондар може бути відсторонений від роботи на поєдинках професійних команд.

Арбітр допустився двох помилок

Як повідомляє "Профутбол", Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився двох грубих помилок під час гри "Інгулець" – "Прикарпаття".

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Повідомляється, що на 53 хвилині гри Бондар помилково дав другу жовту картку гравцю "Прикарпаття" Владиславу Семотюку.

Гірчичник був продемонстрований начебто за симуляцію.

У моменті з падінням Семотюка у штрафному майданчику його складно звинуватити у симуляції: контакт з гравцем "Інгульця" Романом Барчуком мав місце.

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Другою помилкою арбітра називають призначений пенальті у ворота "Прикарпаття" на другій компенсованій хвилині гри.

На відео чітко видно, що гравець "Інгульця" Ніка Сітчінава симулював падіння, адже оборонець "Прикарпаття" Роман Бочкур не торкався суперника.

Та арбітр угледів порушення правил, хоча і перебував буквально за декілька метрів від епіцентру подій.

У підсумку "Інгулець" здобув мінімальну перемогу.

Відео скандального матчу

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист в якому вказав на його помилки.

Луччі повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професійних команд.