Форма має значення: як і чому Joma одночасно одягає клуб Кадирова та збірну України

Іспанський виробник спортивного екіпірування Joma потрапив у не надто приємний інцидент. Після початку війни саме в цій формі почали виступати декілька російських футбольних клубів. Цю ж форму використовує і збірна України з футболу. Тож виникає питання: чи може Joma одночасно робити форму для російських клубів і для збірної України.

Війна в Україні стала вимушеним "вододілом" для цивілізованого світу – або вони підтримують Україну як жертву агресії, або вони й далі співпрацюють з Росією. Та чи всі готові відмовитися від російських рублів заради європейських цінностей? 24 Канал порушив тему спортивного екіпірування та проаналізував скандал із компанією Joma.

До теми Тепер рішення за збірною України: Карпати відмовились від форми Joma, яка працює в Росії

Форма, від якої "підгоріло" в Росії

У 2017 році Українська асоціація футболу підписала угоду з Joma. Іспанський виробник почав виробляти форму для всіх збірних України з футболу – від юнацьких до національних. І питання самого дизайну форму, як і виробника, не було темою широких обговорень. До літа 2021 року. Саме тоді відбувся чемпіонат Європи з футболу, куди пробилася й Україна.

І саме перед початком Євро-2020 збірна України представила нову форму (хоча щодо самого представлення є чимало запитань, адже форму показали лише на сторінці президента УАФ Андрія Павелка). Особливістю форми стало те, що спереду на ній зобразили контури України (включно з тимчасово окупованим Кримом), а на спині над прізвищем напис "Слава Україні". На звороті форми під комірцем розмістили напис "Героям слава".

Реакції на це "із-за поребрика" довго чекати не довелося. Там одразу в бік України полетіли погрози та прокльони. І хоча УЄФА спочатку затвердила цю форму, під натиском Росії таки "дала задню" – напис "Героям слава" довелося з форми прибрати.



Ажіотаж навколо форми був чималий, і розкуповували її доволі швидко

Нова форма для Кадирова

В лютому 2022 року Росія розпочала війну проти України. І тоді ж постав цей "цивілізаційний вибір", у тому числі й для виробників форм – чи залишатися працювати в Росії, отримуючи за це не лише рублі, але й заплямовану репутацію. А відтак і відтік клієнтів по всьому світу. І чимало компаній таки покинули російський ринок. Хтось – цілковито. Деякі – лише "офіційно".

Влітку 2022 року російські футбольні клуби представили нову форму на сезон. І виявилося, що як мінімум два клуби мають форму саме від Joma, що викликало чималий скандал. При цьому, один клуб – це ЦСКА (він хоч і не перебуває у власності міноборони Росії, але "армійську" складову таки несе). Однак цей клуб мав і до цього контракт із Joma.

А другий – це Ахмат з Грозного. Ця команда хоч напряму і не належить очільнику Чечні Рамзану Кадирову, але ще в 2020 році потрапила під санкції США саме через наближеність до нього. А перейшов Ахмат на Joma тоді, коли компанія Macron відмовилася від співпраці з ними вже через війну в березні 2022 року.



Кадиров має прямий зв'язок до ФК "Ахмат"

Тоді й розгорівся скандал. І Joma довелося пояснювати, як так сталося. В іспанській компанії заявили, що головний офіс зупинив усі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами. Однак, у цьому й була можливість для російських клубів і далі отримувати спортивну форму.

Виробники спортивного екіпірування можуть підписувати спонсорські угоди з клубами та футбольними асоціаціями. За цими угодами, клуб отримує таке екіпірування безкоштовно. А компанія-виробник – можливість для популяризації бренду чи вихід на новий ринок. Чимало тут залежить від популярності як клубу, так і бренду.Доволі часто в таких угодах клуб отримує ексклюзивний дизайн форми, який розробляється під нього. А також є звичайні комерційні угоди. Клуб просто підписує контракт на закупівлю екіпірування. І обирає шаблонний дизайн форми.

Тож вийшло так, що Joma хоч "офіційно" і припинила спонсорські контакти з російськими клубами, могла "дещо підпільно" і далі працювати на російському ринку через свого представника у Москві. І продавати в Росію свою продукцію.

Знову за старе, але є одне але

Історія літа 2022 року з формою від Joma для російських клубів заново "спалахнула" на початку березня 2023 року. Сталося це після того, як нову форму показав ще один російський клуб – Зєніт. І її виробник – саме Joma.

Однак, цього разу історія отримала свої "особливості". Насамперед, у новині про представлення форми російський клуб жодним чином не вказав, що виробник Joma, хоча її логотип там розміщений. А вказав, що форма виготовлена у співпраці з Wildberries. Це російський інтернет-магазин.І можна було б подумати, що тут аналогічна ситуація, як і з попередніми формами для російських команд – клуб сам її закупив. Якби не одне але. Форма отримала унікальний дизайн, а не шаблонний. Там зображена мапа Санкт-Петербурга з його каналами. Тобто робили це "під замовника".

Тому тут вже не уникнути додаткових питань до Joma. Адже навряд чи вони не знали, для кого виготовляють форму (зважаючи на карту міста).

Поки головний офіс Joma не дав відповіді на те, як Зєніт отримав форму від них.

В Україні вимагають пояснень

Вже після представлення нової форми Зєніта, хвиля обурення покотилася й Україною. Першими цим вирішили скористатися львівські Карпати, які оголосили, що вони змінили постачальника спортивного екіпірування. А причиною назвали "відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку".

Щоправда, без маніпуляції не обійшлося. Бо в клубі самі визнали, що декілька місяців вивчали потенційних партнерів, і в лютому 2023 року обрали нового постачальника – ще до того, як розгорівся скандал щодо форми Joma для Зєніта. І вже навіть після скандалу будуть ще деякий час грати в формі від Joma, адже нове екіпірування ще не прибуло.

Але Карпати – не єдині, хто в Україні використовує форму Joma. І постало питання – як на це відреагують в Українській асоціації футболу. Адже не надто приємно, що Joma одночасно одягає і збірну України, і російські клуби, кожен з яких пов’язаний з російською владою.

В УАФ направили запит з прохання надати пояснення "чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми" російського клубу. Але не забули вказати, що вони вже зверталися до Joma щодо форми для російських клубів влітку 2022 року. І тоді отримали це запевнення, що "Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії Росії проти України". Тоді УАФ цього виявилося достатньо.

7 березня 2023 року "УАФ Маркетинг" отримала від Joma майже таку ж відповідь, як і влітку 2022 року – про припинення спонсорської діяльності зі спортивними командами з Росії та Білорусі.

А відповідальність за те, що Зєніт отримав форму від Joma, компанія переклала на Wildberries, який "може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

У нас немає прямого контакту – ні комерційного, ні спонсорського – з будь-яким професіональним клубом там (у Росії та Білорусі, – 24 Канал), і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми Зєніту,

– переконують у Joma.

Щоправда, іспанська компанія не пояснює, як так сталося, що Зєніт отримав саме індивідуальний дизайн форми, який явно не підпадає під визначення "товар з каталогу на відкритому ринку". Адже кому, окрім команди з Санкт-Петербурга, на формі потрібна мапа цього міста?

Своє обурення висловив й офіційний дистриб’ютор Joma в Україні – компанія "Спорт Сервіс". Там запевнили, що "спонсорство російського спорту – це безвідповідальні дії, які ми не можемо підтримувати".

Joma також є технічним партнером футбольного клубу Кривбас. І там теж звернулися до українського представника компанії за поясненням. Але відразу попередили, що не можуть повністю відмовитися від спортивного екіпірування виробника. Адже лише в чоловічій команді використовується 53 різновиди екіпірування. Відтак на понад 50 осіб (футболісти, тренери, персонал) треба близько 3 тисяч одиниць. А є ж іще жіноча та юнацька команди, а також футбольна академія, на яких загалом треба близько 8 тисяч одиниць екіпірування.

"Зважаючи на війну, яка досі триває в нашій країні, наразі існують проблеми з логістикою, і на замовлення в такому обсязі треба чекати мінімум 5 – 6 місяців у будь-якого виробника. Ми навіть не говоримо про виготовлення та нанесення логотипів, номерів та інших знаків на клубне екіпірування. Тому повністю змінити технічного партнера можна не раніше ніж через пів року", – повідомили у Кривбасі.

Чи розірве збірна України контракт з Joma

Поки дати однозначну відповідь складно. Українська асоціація футболу отримала відповідь від Joma, але поки невідомо, як на це відреагує. Адже "пояснення" хоч і є, та виникає ще чимало запитань. Бо унікальний дизайн форми явно не поєднується із твердженням про "товар з нашого каталогу". Тож навряд чи в компанії не знали про це, хоча і запевняють у тому, що "не були в курсі та не мають жодного відношення до запуску й кастомізації або індивідуального стилю нової форми Зєніта".

Це, до речі, нагадує висловлювання російського диктатора Владіміра Путіна про його окупантів в Криму та Донбасі з 2014 року, що "російську військову форму можна купити в будь-якому воєнторзі".

звернувся за офіційним коментарем щодо цієї ситуації до Української асоціації футболу. Нам пообіцяли надати більш детальну відповідь згодом.

Важливий момент – час. Вже 26 березня збірна України зіграє офіційний матч проти Англії в Лондоні. І УАФ може просто не встигнути підписати угоду на нову форму для збірної України в іншого виробника. Адже контракт передбачає форму для всіх збірних, і це навіть трохи більший обсяг, як і в Кривбасу. Хоча й не настільки терміновий (адже збірні збираються не так часто, як клуби, які мають постійні тренування). Але за три тижні виробники явно не встигнуть виготовити форму для збірної (максимум – видадуть шаблону форму в кольорах, на які й нанесуть логотип). Тому ні про яку ексклюзивність в цьому випадку мови бути не може.

Та не менш важливим є й те, що засновником і власником ТОВ "Спорт Сервіс" (офіційний дистриб’ютор Joma в Україні) є Сергій Владико. Він також є президентом Асоціації футзалу України та член виконкому УАФ. Тож якщо УАФ таки матиме намір розірвати угоду з Joma, то постраждає і він, адже компанія втратить не лише клієнта, але й можливість продавати вболівальникам форму збірної України.