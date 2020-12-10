Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти лідера Чечні Рамзана Кадирова. Цього разу під санкції потрапили й футбольний та бійцівський клуби "Ахмат".

Санкцій проти Кадирова ввели через його причетність до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова. А також через переслідування та вбивства у Чечні представників ЛГБТІ та порушення прав людей у цьому регіоні. Рамзан Кадиров внесений у так званий "список Магнітського". Про цей йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

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Нові санкції торкнуться активів Кадирова, серед яких футбольний клуб "Ахмат", а також бійцівський клуб та чемпіонат. Ще три активи, які підпадають під санкції – "Фонд Ахмата Кадирова" та компанії "Мегастройинвест" та "Чеченські мінеральні води". Всі вони пов'язані з Рамзаном Кадировим.

Окрім компаній, в санкційний список потрапило і п'ятеро осіб, які причетні до злочинної діяльності Рамзана Кадирова. Серед них, для прикладу, Сатіш Сеймар, який є дресирувальником коней.

Вся власність Кадирова і юросіб, пов'язаних з ним, що розміщені в США або на території дії законів США, будуть заблоковані та вилучені. Крім того, громадянам і компаніям США забороняється взаємодіяти з особами, які потрапили в санкційні списки. Забороняється будь-яка співпраця: від ділових взаємодій до надання фінансової допомоги.