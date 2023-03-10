Як відомо, комерційними справами Української асоціації футболу займається компанія "УАФ Маркетинг". Саме вона підписувала контракт з технічним спонсором збірної України компанією Joma. 24 канал отримав ексклюзивний коментар від "УАФ Маркетинг" щодо скандалу спонсора з формою для російських клубів.

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Joma відхрещується від співпраці з агресором

"УАФ Маркетинг" направила запит у центральний офіс Joma з проханням надати пояснення, яким чином російський Зеніт отримав ексклюзивну форму від компанії, якщо "усі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами зупинені”. Адже відомо, що Зеніт отримав ексклюзивний дизайн форми з мапою Санкт-Петербурга.

"Компанія Joma дала чітку відповідь, що не має ні спонсорських, ні комерційних контактів з російськими та білоруськими професійними командами. В тому числі – не має жодного стосунку до форми фк зеніт. Крім того, компанія пояснила, як форма її бренду опинилась в команди фк зеніт. Кастомізація (наприклад, нанесення на форму специфічних індивідуальних елементів дизайну) ігрової форми може здійснюватися безпосередньо футбольним клубом без участі центрального чи регіонального офісу виробника.

Відтак, компанія Joma, згідно її ж відповіді, не в змозі контролювати, хто купує її продукцію на відкритому ринку, де і був придбаний новий екіп менеджментом зеніта.

Так само компанія не може контролювати кастомізацію клубами купленої таким чином форми", – йдеться у відповіді "УАФ Маркетинг".

Пошук нового технічного спонсора збірної України триває

Щодо терміну угоди "УАФ Маркетинг" з технічним спонсором збірної України, то він діє до серпня 2024 року.

Втім, "УАФ Маркетинг" на тлі скандалу здійснює пошук нових потенційних спонсорів.

Вже після виникнення першої історії про використання форми Joma російськими командами влітку 2022 року, "УАФ Маркетинг" одразу почав розгляд потенційних варіантів щодо співпраці з альтернативними технічними спонсорами,

– відповіли в "УАФ Маркетинг".

Таким чином, УАФ не збирається розривати угоду з Joma. Офіційно Joma заперечує спонсорську діяльність з російськими та білоруськими клубами. Проте у щирості цих заяв доводиться сумніватися.