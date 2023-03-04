Як зазначили в "УАФ Маркетинг", вони надіслали у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення. Саму ж ситуацію назвали "використання клубами країни-терориста форми бренду технічного спонсора національної збірної України".

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Які пояснення просить дати УАФ

Чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми ФК Зєніт (Санкт-Петербург)?

Як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?

В УАФ сподіваються отримати чітку відповідь на ці запитання найближчим часом.

Схожа ситуація вже була

В УАФ нагадали, як у липні 2021 року низка російських клубів, зокрема вищоліговий ЦСКА, також заявляла, що їх тепер одягає Joma. Щоправда, тоді іспанська компанія запевнила, що вони зупинили всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами через початок повномасштабної агресії.

До слова, у 2021 році Joma розробила форму з контуром України та написами "Слава Україні!" та "Героям слава", в якому збірна виступила на Євро-2020. Це неабияк роздратувало росіян.