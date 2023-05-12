Плюс зміна єрокубкової прописки: Дніпро-1 з наступного сезону повернеться на Дніпро-Арену

Претендент на чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі готується до камбеку. "Спортклубівцям" набридло гостювати.

СК Дніпро-1 у наступному сезоні гратиме матчі на своїй рідній Дніпро-Арені. Команда переїде на інший стадіон і в рамках єврокубків.

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Всюди добре, а вдома найкраще

"Спортклубівці" за нової кампанії проводитимуть матчі у себе вдома. Дніпровський колектив прийматиме суперників з Української Прем'єр-ліги на Дніпро-Арені, а не на ужгородському Авангарді, як це команда робить наразі. Також варто відзначити, що Дніпро-1 також змінить свою єврокубкову прописку. Якщо війна на території України триватиме до того часу, то колектив перебереться зі Словаччини до Польщі.

Нагадаємо, що нинішню єврокубкову кампанію "спортклубівці" відіграли (кваліфікація до ЛЄ, груповий етап ЛК, 1/16 ЛК) у Кошіце. Там Дніпро-1 зустрічався з такими суперниками, як кіпріотський АЕК, нідерландський АЗ, кіпріотський Аполлон та ліхтенштейнський Вадуц.

Наразі Дніпро-1, який уже практично забзепечив собі місце не те що у єврокубках, а у Лізі чемпіонів, йде на другому місці чемпіонату України, втративши нагоду зайняти лідерські позиції УПЛ. "Спортклубівці" не змогли обіграти Олександрію (1:1) у матчі, який у дніпровської команди був в запасі. Тому наразі Дніпро-1 відстає від Шахтаря на два бали. На "спортклубівців" та "гірників" ще чекає очна зустріч.

Скандали Дніпра-1 в УПЛ