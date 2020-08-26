Збірна України з футболу 26-го серпня розпочинає збір у Харкові у рамках підготовки до матчів Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. Не допоможуть команді Андрія Шевченка відразу декілька футболістів "Динамо".

Кадрові проблеми збірної

У матчах збірної України точно не візьмуть участь Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Про це повідомляє сайт УАФ.

До теми: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Швейцарією та Іспанією

П'ятеро "динамівців" пропустять матчі через травми.

У Києві залишився ще один гравець "Динамо" – Віталій Буяльський. Він залишився для проведення МРТ.

Буяльський під час матчу за Суперкубок України зазнав ушкодження бокової зв'язки коліна. Чи зможе він приєднатися до синьо-жовтих, з’ясується найближчим часом.

Хто замінить травмованих

Дебютний виклик у збірну України отримали відразу два футболісти. Зокрема, нещодавно Андрій Шевченко викликав гравця "Андерлехта" Богдана Михайличенка.

Окрім того, у заявку "синьо-жовтих" був довикликаний оборонець "Динамо" Олександр Сирота.

Коли матчі збірної

У вересні збірна України проведе два поєдинки. 3-го вересня у Львові "синьо-жовті" зіграють проти Швейцарії.

У неділю, 6-го вересня, головну команду країни чекає зустріч з Іспанією.