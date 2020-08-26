Шевченко під час матчів Ліги націй визначатиме склад на Євро-2020
Збірна України вперше у 2020 році зібралася у Києві, після чого полетить у Харків, щоб розпочати підготовку до матчів Ліги націй. На "синьо-жовтих" чекають зустрічі з грізними суперниками, в яких наставник України Андрій Шевченко планує визначити склад на Євро-2020.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у коментарі "Футбол news" розповів про найближчі плани команди. Про це повідомляє 24 канал.
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Збірна України немає завдань на Лігу націй
Шевченко розповів, що протягом зборів команді потрібно буде згадати тактичні завдання та структуру гри.
Виклик у національну команду отримали понад 30 футболістів, однак на матч у Львів зі Швейцарією поїдуть 25-26 футболістів.
Окрім того, тренер збірної України заявив, що перед командою не стоїть жодне завдання у Лізі націй.
У мене немає переживань. Я просто знаю, що завжди важко входити, коли команду не бачили давно. Все ж у нас серйозна група, хороші суперники. Є відмінна мотивація. Перед нами немає ніяких завдань. Єдине завдання – виступити добре,
– сказав Шевченко.
Шевченко визначатиме склад на Євро-2020
Наставник збірної розповів, що під час матчів Ліги націй дасть шанс футболістам, які менше грали, можливість проявити себе.
Також Шевченко планує награвати склад, адже у наступному році відбудеться Євро-2020.
Ці матчі Ліги націй будуть дуже важливі, щоб ми визначалися на майбутнє, у кого будуть шанси поїхати на Євро і грати у відборі,
– резюмував Шевченко.
У найближчих матчах Україна зустрінеться зі Швейцарією (3 вересня) і Іспанією (6 вересня) в Лізі націй. Ще одним суперником України є команда Німеччини.
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.
Чемпіонат Європи відбудеться у червні-липні 2021 року. У групі збірна України зіграє з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник визначиться згодом.