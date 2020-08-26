Матчі збірної України з Німеччиною та Іспанією хочуть провести з глядачами на трибунах
Збірна України вперше у 2020 році зібралася, щоб стартувати у Лізі націй. У вересні "синьо-жовті" зіграють у Львові проти Швейцарії за порожніх трибун. Вже у жовтні у Києві підопічних Андрія Шевченка чекають зустрічі з Німеччиною та Іспанією, які хочуть провести з глядачами на трибунах.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко у коментарі каналам "Футбол 1,2,3" розповів про перспективи повернення фанатів на трибуни.
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COVID-19 має негативний вплив
Павелко заявив, що УАФ працює з Міністерством охорони здоров'я, щоб вболівальники повернулися на ігри.
Зараз ми бачимо спалах коронавірусу, це має негативний вплив. Але ми працюємо над тим, щоб глядачі повернулися, як тільки ситуація дасть можливість,
– зазначив глава УАФ.
Павелко висловив сподівання, що жовтневі матчі збірної України у Лізі націй проти Іспанії та Німеччини пройдуть з глядачами. Обидва поєдинки прийме НСК "Олімпійський".
Ми дуже хочемо, щоб жовтневі матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли на цьому прекрасному стадіоні з глядачами, скільки буде можливо на той момент – 20, 30 або 50 відсотків,
– сказав Павелко.
Збірна України 3-го вересня прийме у Львові збірну Швейцарії. Через три дні українці проведуть виїзну гру проти Іспанії.
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.