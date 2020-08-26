Збірна України вперше у 2020 році зібралася, щоб стартувати у Лізі націй. У вересні "синьо-жовті" зіграють у Львові проти Швейцарії за порожніх трибун. Вже у жовтні у Києві підопічних Андрія Шевченка чекають зустрічі з Німеччиною та Іспанією, які хочуть провести з глядачами на трибунах.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко у коментарі каналам "Футбол 1,2,3" розповів про перспективи повернення фанатів на трибуни.

До речі: Відразу декілька футболістів "Динамо" не поїдуть у збірну України: причина

COVID-19 має негативний вплив

Павелко заявив, що УАФ працює з Міністерством охорони здоров'я, щоб вболівальники повернулися на ігри.

Зараз ми бачимо спалах коронавірусу, це має негативний вплив. Але ми працюємо над тим, щоб глядачі повернулися, як тільки ситуація дасть можливість,

– зазначив глава УАФ.

Павелко висловив сподівання, що жовтневі матчі збірної України у Лізі націй проти Іспанії та Німеччини пройдуть з глядачами. Обидва поєдинки прийме НСК "Олімпійський".

Ми дуже хочемо, щоб жовтневі матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли на цьому прекрасному стадіоні з глядачами, скільки буде можливо на той момент – 20, 30 або 50 відсотків,

– сказав Павелко.

Збірна України 3-го вересня прийме у Львові збірну Швейцарії. Через три дні українці проведуть виїзну гру проти Іспанії.

Календар матчів збірної України у Лізі націй