Захисник "Динамо" Сирота отримав дебютний виклик від Шевченка у збірну України
Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота може дебютувати у збірній України у матчах Ліги нації. Наставник Андрій Шевченко довикликав футболіста у головну команду країни.
Шевченко довикликав 20-річного захисника після матчу за Суперкубок України, де "Динамо" перемогло "Шахтар". Про це повідомив Telegram-канал "Шах і ШАХ".
До слова: "Динамо" з Луческу перемогло "Шахтар" та здобуло Суперкубок України-2020: відео
Дебютний виклик захисника
В активі Сироти поки що немає виступів за національну збірну України. Додамо, що вже на початку вересня збірна України проведе два матчі в Лізі націй – проти Швейцарії (3 вересня) і проти Іспанії (6 вересня).
Збірна Іспанії прийматиме українську команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано". А от матч зі Швейцарією Україна зіграє на "Арені Львів".
Що відомо про Олександра Сироту
- Сирота – вихованець академії київського "Динамо".
- У складі юнацької команди дебютував в чемпіонаті України U-19 у серпні 2017 року. Свій перший гол в юніорській першості країни забив у листопаді того ж року.
- За підсумками сезону 2017/18 років, взяв участь у 23 зустрічах, став чемпіоном України U-19, повторивши це досягнення і в наступному сезоні. Також у сезоні 2018/19 став залучатись до складу молодіжної команди до 21 року, з якою теж став чемпіоном України.
- За головну команду клубу дебютував у червні 2020 року у матчі чемпіонату України проти "Шахтаря". Він провів на полі весь матч і на 66-й хвилині віддав гольовий пас на Карлоса Де Пену, а вже за декілька днів Сирота відіграв усі 120 хвилин у фіналі Кубка України 2020 року проти полтавської "Ворскли", у якому його команда виграла в серії пенальті і здобула трофей.