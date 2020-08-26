Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота може дебютувати у збірній України у матчах Ліги нації. Наставник Андрій Шевченко довикликав футболіста у головну команду країни.

Шевченко довикликав 20-річного захисника після матчу за Суперкубок України, де "Динамо" перемогло "Шахтар". Про це повідомив Telegram-канал "Шах і ШАХ".

До слова: "Динамо" з Луческу перемогло "Шахтар" та здобуло Суперкубок України-2020: відео

Дебютний виклик захисника

В активі Сироти поки що немає виступів за національну збірну України. Додамо, що вже на початку вересня збірна України проведе два матчі в Лізі націй – проти Швейцарії (3 вересня) і проти Іспанії (6 вересня).

Збірна Іспанії прийматиме українську команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано". А от матч зі Швейцарією Україна зіграє на "Арені Львів".

Що відомо про Олександра Сироту