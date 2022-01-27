Шевченко і Дженоа не розірвали контракт

Відомий український журналіст Ігор Циганкив повідомив, що Шевченко не тренуватиму збірну Польщі.

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Повідомляється, що Шевченку не вдалося розірвати контракт з італійським клубом Дженоа. Саме це завадило українцю очолити поляків.

За інформацією Циганика, Польський футбольний союз обиратиме тренера для національної команди серед польських фахівців.

Раніше повідомлялося, що, окрім Шевченка, на тренерський місток поляків претендують Адам Навалка, Міхал Пробіж та Ян Урбан.

Що відомо про Шевченка у збірній Польщі

У січні Шевченко покинув італійський Дженоа, який був першим клубом у кар'єрі Шевченка як тренера. "Грифони" оголосили про відставку українця.

23-го січня з'явилася інформація, що тренер прийняв пропозицію Польського футбольного союзу. Проте повідомлялося, що Шевченку потрібно узгодити нюанси щодо контракту з Дженоа.

Українські ЗМІ повідомляли, що Шевченко і Дженоа не розірвали контракт. Клуб буцімто платить фахівцю зарплату. За однією з версій, Дженоа винна Шевченку 10 мільйонів євро за розірвання угоди.