Шевченко и Дженоа не расторгли контракт

Известный украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шевченко не будет тренировать сборную Польши.

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Сообщается, что Шевченко не удалось расторгнуть контракт с итальянским клубом Дженоа. Именно это помешало украинцу возглавить поляков.

По информации Цыганика, Польский футбольный союз будет выбирать тренера для национальной команды среди польских специалистов.

Ранее сообщалось, что, кроме Шевченко, на тренерский мост поляков претендуют Адам Навалка, Михал Пробиж и Ян Урбан.

Что известно о Шевченко в сборной Польши

В январе Шевченко покинул итальянский Дженоа, который стал первым клубом в карьере Шевченко как тренера. "Грифоны" объявили об отставке украинца.

23 января появилась информация, что тренер принял предложение Польского футбольного союза. Однако сообщалось, что Шевченко нужно согласовать нюансы по контракту с Дженоа.

Украинские СМИ сообщали, что Шевченко и Дженоа не расторгли контракт. Клуб якобы платит специалисту зарплату. По одной из версий, Дженоа должна Шевченко 10 миллионов евро за расторжение сделки.