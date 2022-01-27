Суркіс став на бік Шевченка

Суркіс розкритикував керівництво Української асоціації футболу за те, як попрощалися з колишнім головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком. Він наголосив, що з екснаставником національної команди вчинили неправильно.

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Із Шевченком вчинили, я б м'яко сказав, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно",

– наголосив Суркіс.

Президент Динамо зазначив, що не вірить в те, що з тренером просто не змогли зв'язатися вчасно.

"Мені, людині, яка підписала тисячі контрактів із футболістами, тренерами за ці 20 років, я ж знаю, що якщо хочуть залишити — то залишать. І ви це чудово розумієте. Комусь меседж якийсь відправили", – сказав олігарх.

Він додав, що так чинити з видатним футболістом та людиною не можна.

Тренерська кар'єра Шевченка