Суркіс став на бік Шевченка
Суркіс розкритикував керівництво Української асоціації футболу за те, як попрощалися з колишнім головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком. Він наголосив, що з екснаставником національної команди вчинили неправильно.
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Із Шевченком вчинили, я б м'яко сказав, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно",
– наголосив Суркіс.
Президент Динамо зазначив, що не вірить в те, що з тренером просто не змогли зв'язатися вчасно.
"Мені, людині, яка підписала тисячі контрактів із футболістами, тренерами за ці 20 років, я ж знаю, що якщо хочуть залишити — то залишать. І ви це чудово розумієте. Комусь меседж якийсь відправили", – сказав олігарх.
Він додав, що так чинити з видатним футболістом та людиною не можна.
Тренерська кар'єра Шевченка
- 1 серпня Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України. У мережі він повідомив, що у нього закінчився термін контракту із національною командою.
- 7 листопада українець очолив клуб Серії А – Дженоа.
- Проте надовго залишитися Шевченку в Італії не вдалося. 15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера "грифонів"
- Дженоа під керівництвом Шевченка здобула лише одну перемогу в 11 матчах.
- Наразі Андрій Шевченко розглядається головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі.