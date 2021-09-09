Шевченко у компанії знаменитостей зіграє на турніру з гольфу

Андрій Шевченко після того, як покинув тренерський місток збірної України, не марнує свій час. Екснаставник "синьо-жовтих" виступить на престижному турнірі з гольфу.

Шевченко зіграє з промоутером Джошуа

Андрій Шевченко виступить на турнірі з гольфу BMW PGA Championship. Турнір відбудеться у графстві Суррей, що в Англії з 9 до 12 вересня.

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Серед суперників Шевченка буде багато знаменитостей. Зокрема, ексфутболіст Ліверпуля Роббі Фаулер, промоутер боксера Ентоні Джошшуа Едді Хірн, актор Том Холланд, колишній тренер Тоттенхема Гаррі Реднапп, футболіст Брайтона Адам Лаллана та інші.

Шевченко та гольф