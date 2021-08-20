Розрядка після кар'єри у збірній України
44-річний наставник займається одним із улюблених хобі – гольфом. Компанію Андрію Шевченку склав відомий англійський футболіст Джеймі Реднаппом.
Варте уваги Ярмоленко зворушливо подякував Шевченку за роботу у збірній Україні
Спільне фото Андрій Миколайович виклав на своїй сторінці в інстаграмі. Спеціаліст коротко підписав світлину: "Відмінний час з моїм хорошим другом Джеймі Реднаппом".
Шевченко та Реднапп / Фото з instagram.com/andriyshevchenko
Шевченко покинув збірну України: що відомо
- У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та виклав в інстаграмі пост вдячності у сторону команди.
- Влітку 2020 року в УАФ запропонували спеціалісту нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Тренеру вдалось на мажорній ноті покинути національну команду. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, переписавши історію українського футболу.
- Готувати до чемпіонату світу-2022 збірну буде Олександр Петраков, який буде виконувати обов'язки головного тренера.