Шевченко зіграє з промоутером Джошуа
Андрій Шевченко виступить на турнірі з гольфу BMW PGA Championship. Турнір відбудеться у графстві Суррей, що в Англії з 9 до 12 вересня.
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Серед суперників Шевченка буде багато знаменитостей. Зокрема, ексфутболіст Ліверпуля Роббі Фаулер, промоутер боксера Ентоні Джошшуа Едді Хірн, актор Том Холланд, колишній тренер Тоттенхема Гаррі Реднапп, футболіст Брайтона Адам Лаллана та інші.
Шевченко та гольф
- Андрій Шевченко є професійним гравцем у гольф. У 2011 році колишній футболіст виграв срібло чемпіонату України.
- Через два роки Шевченку вдалося стати переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.
- У 2020 році Шевченко взяв участь у міжнародному турнірі Diplomatic Golf for Good. Компанію тренеру склали зіркові українські боксери Олександр Усик та Володимир Кличко.
- Нещодавно Шевченко публікував у своєму інстаграмі світлину, де він разом з відомим англійським футболістом Джеймі Реднаппом грає у гольф.