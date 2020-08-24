Головний наставник збірної України Андрій Шевченко взяв участь у міжнародному турнірі Diplomatic Golf for Good. Компанію тренеру склали зіркові українські боксери Олександр Усик та Володимир Кличко.

Дипломатичний турнір Diplomatic Golf for Good відбувся в Козині (Київська область). У змагання взяли участь не тільки спортсмени, а посли з 17 країн світу. Світлина з події поділилась офіційна сторінка Усика та Ломаченка у Instagram.

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Зірковий десант на турнірі

Така подія проводиться щороку за підтримки Всеукраїнської Федерації гольфу і Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Участь у турнірі взяли юні гольфісти української збірної з гольфу, представники міжнародного і українського бізнесу та дипломатичний корпус, який завітав на подію спеціально з-за кордону.

Додамо, що Андрій Шевченко вже давно захоплюється гольфом та вже має деякі здобутки.

У жовтні 2011 року Шевченко виграв срібло чемпіонату України з гольфу.

У травні 2013 року став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.



Зірковий десант на полі для гольфу / Фото: orest.com.ua