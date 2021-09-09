Шевченко сыграет с промоутером Джошуа

Андрей Шевченко выступит на турнире по гольфу BMW PGA Championship. Турнир состоится в графстве Суррей, что в Англии с 9 до 12 сентября.

Примечательно Война продолжается: УАФ официально разъяснила ситуацию с окончанием контракта Шевченко

Среди соперников Шевченко будет много знаменитостей. В частности, экс-футболист Ливерпуля Робби Фаулер, промоутер боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн, актер Том Холланд, бывший тренер Тоттенхэма Гарри Реднапп, футболист Брайтона Лаллана и другие.

Шевченко и гольф