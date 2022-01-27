Шевченко готовий відмовитися від контракту з Дженоа заради роботи у збірній Польщі, – ЗМІ

Український фахівець Андрій Шевченко залишається одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі. Зараз тренер зайнятий переговорами з Дженоа щодо дострокового розірвання контракту.

Як відомо, незважаючи на те, що Шевченка відсторонено від роботи з італійською командою, Дженоа не розривала контракт, щоб не виплачувати неустойку відразу, а продовжувати щомісяця платити українцеві зарплату.

До слова Шевченко за крок від того, щоб очолити збірну Польщі: коли все вирішиться

Шевченко, у свою чергу, сподівається домовитись про розірвання договору з меншою компенсацією, щоб наставник одразу міг взятися до роботи зі збірною Польщі.

Попередньо Шевченко та Польська футбольна спілка вже про все домовилися, і тренер навіть готовий поступитися грошима, якщо все складеться з Дженоа.

Коротко про Шевченка у збірній Польщі