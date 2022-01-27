Шевченко готовий відмовитися від контракту з Дженоа заради роботи у збірній Польщі, – ЗМІ
Джерело:Sport.pl
Український фахівець Андрій Шевченко залишається одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі. Зараз тренер зайнятий переговорами з Дженоа щодо дострокового розірвання контракту.
Як відомо, незважаючи на те, що Шевченка відсторонено від роботи з італійською командою, Дженоа не розривала контракт, щоб не виплачувати неустойку відразу, а продовжувати щомісяця платити українцеві зарплату.
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Шевченко, у свою чергу, сподівається домовитись про розірвання договору з меншою компенсацією, щоб наставник одразу міг взятися до роботи зі збірною Польщі.
Попередньо Шевченко та Польська футбольна спілка вже про все домовилися, і тренер навіть готовий поступитися грошима, якщо все складеться з Дженоа.
Коротко про Шевченка у збірній Польщі
- У січні український фахівець покинув італійську Дженоа, яка була першим клубом у кар'єрі Шевченка як тренера.
- 23-го січня з'явилася інформація, що екстренер збірної України прийняв пропозицію Польського футбольного союзу.
- ЗМІ повідомили, що помічниками Шевченка у збірній можуть стати двоє поляків – ексфутболісти Боруссії Дортмунд та Ліверпуля Лукаш Піщек та Єжи Дудек відповідно.
- У збірній Польщі українець буцімто буде отримувати 2,5 мільйона євро. За повідомленням ЗМІ, зарплату Шевченка має покрити компанія, яка пов'язана з польським урядом.