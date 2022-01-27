Как известно, несмотря на то, что Шевченко был отстранен от работы с итальянской командой, Дженоа не разрывала контракт, чтобы не выплачивать неустойку сразу, а продолжать ежемесячно платить украинцу зарплату.

К слову Шевченко в шаге от того, чтобы возглавить сборную Польши: когда все решится

Шевченко, в свою очередь, надеется договориться о расторжении договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог приступить к работе со сборной Польши.

Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов поступиться деньгами, если все сложится с Дженоа.

Коротко о Шевченко в сборной Польши