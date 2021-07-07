Шахтар поповнився двома футболістами на зборах в Австрії: хто повернувся із лазарету

Донецький Шахтар продовжує готуватись до нового сезону УПЛ. До загальної групи команди, яка тренується в Австрії, приєднались два футболісти.

Коно знову на футбольному полі

Донецький Шахтар проводить свої перші збори в Австрії під керівництвом нового наставника Роберто Де Дзербі. Команда вже провела два спаринги.

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6 липня на футболістів чекало лише одне вечірнє тренування. "Гірники", які відіграли трохи менше інших у матчі проти Тюркгюджю, виконували бігову роботу. Слід відзначити, що до загальної групи команди з лазарету повернулись Євген Коноплянка та Фернандо.

Також до донеччан приєднались збірники Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які були у заявці збірної України на Євро-2020. Клубу з Донецька залишилось зіграти лише один товариський поєдинок в Австрії. Цей матч буде одним із найбільш складних на зборах. Суперником стане німецьке Шальке. Зустріч відбудеться 9 липня о 19:00 за київським часом.

Як грають "гірники" на зборах в Австрії