Коно знову на футбольному полі
Донецький Шахтар проводить свої перші збори в Австрії під керівництвом нового наставника Роберто Де Дзербі. Команда вже провела два спаринги.
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6 липня на футболістів чекало лише одне вечірнє тренування. "Гірники", які відіграли трохи менше інших у матчі проти Тюркгюджю, виконували бігову роботу. Слід відзначити, що до загальної групи команди з лазарету повернулись Євген Коноплянка та Фернандо.
Також до донеччан приєднались збірники Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які були у заявці збірної України на Євро-2020. Клубу з Донецька залишилось зіграти лише один товариський поєдинок в Австрії. Цей матч буде одним із найбільш складних на зборах. Суперником стане німецьке Шальке. Зустріч відбудеться 9 липня о 19:00 за київським часом.
Як грають "гірники" на зборах в Австрії
- Вже у першому матчі донеччани стерли з футбольного поля Санкт-Йоганн з рахунком 5:0 на користь підопічних де Дзербі. А от другий матч на зборах "гірники" не можуть занести собі в актив. Шахтар несподівано поступився польському клубу Ракув Ченстохова – 1:2.
- У третьому спарингу проти команди турецької громади Мюнхена Тюркгюджю завершився із рахунком 2:1 на користь українського гранда. Перемогу українцям приніс Михайло Мудрик, який вивів команду вперед на 85-й хвилині зустрічі.