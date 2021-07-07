Коно снова на футбольном поле
Донецкий Шахтер проводит свои первые сборы в Австрии под руководством нового наставника Роберто Де Дзерби. Команда уже провела два спарринга.
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6 июля футболистов ожидала только одна вечерняя тренировку. "Горняки", которые сыграли чуть меньше других в матче против Тюркгюджю, выполняли беговую работу. Следует отметить, что в общую группу команды из лазарета вернулись Евгений Коноплянка и Фернандо.
Также к дончанам присоединились сборники Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые были в заявке сборной Украины на Евро-2020. Клубу из Донецка осталось сыграть лишь один товарищеский поединок в Австрии. Этот матч будет одним из самых сложных на собрании. Соперником станет немецкий Шальке. Встреча состоится 9 июля в 19:00 по киевскому времени.
Как играют "горняки" на сборах в Австрии
- Уже в первом матче дончане стерли с футбольного поля Санкт-Иоганн со счетом 5:0 в пользу подопечных Де Дзерби. А вот второй матч на сборах "горняки" не могут занести себе в актив. Шахтер неожиданно уступил польскому клубу Ракув Ченстохова – 1:2.
- В третьем спарринге против команды турецкой общины Мюнхена Тюркгюджю завершился со счетом 2: 1 в пользу украинского гранда. Победу украинцам принес Михаил Мудрик, который вывел команду вперед на 85-й минуте встречи.