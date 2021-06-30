Шахтар – Санкт-Йохан 5:0

Голи: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корнієнко, 24, Дентіньо, 71

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Шахтар каменя на камені не залишив від скромного австрійського клубу Санкт-Йохан.

Донецький клуб за 25 хвилин розгромив суперника. На другій хвилині Мудрик обігрався з Корнієнком, який прострілив на Тете. Бразилець набіг і відправив м'яч у сітку.

Через 5 хвилин Мудрик увійшов у штрафний і завдав точного удару після того, як зблизився з голкіпером.

На 10 хвилині гри на табло горіли 3:0! Новачок Шахтаря Траоре завершив комбінацію з прострілом Додо. Це дебютний гол за Шахтар в неофіційному матчі.

На 24 хвилині після пасу Траоре відзначився Корнієнко. У середині другого тайму підсумковий результат 5:0 зробив Дентіньо.