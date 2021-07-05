Шахтар заробить 4 мільйони євро

28-річний захисник Шахтаря перейде у данський Копенгаген, за який буде виступати із сезону-2021/2022.

До слова Шахтар "викине" з команди гравця збірної України

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас інформує, що Шахтар продасть Хочолаву за 4 мільйони євро.

Копенгаген з другої спроби таки домовився про купівлю Хочолави. Перші перемовини завершилася невдачею два роки тому. Тепер же трансфер обійдеться у 2 мільйони євро одразу + 2 мільйони ще бонусами. Сам гравець підпише контракт на 4 роки,

– написав Бурбас.