Шахтар – Тюркгюджю 2:1

Голи: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 – Слишкович, 80

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Така назва німецького клубу пояснюється тим, що команда заснована в 1975 році з ініціативи представників турецької діаспори Мюнхена. Клуб виступає в третій лізі чемпіонату Німеччини.

Перший гол "гірників" в матчі забив Манор Соломон перед перервою, Тюркгюджю зумів відігратися в кінцівці зустрічі, але Шахтар знову вийшов вперед завдяки точному удару Михайла Мудрика на 85-й хвилині.