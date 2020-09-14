Футболіст збірної України Василь Кравець продовжить кар'єру у чемпіонаті Польщі. Футбольний клуб "Лех" Познань оголосив про підписання контракту з Кравцем.

Деталі трансферу

"Лех" оголосив про оренду захисника іспанського "Леганеса". Василь 11 вересня пройшов медогляд у польському клубі.

До речі Ярмоленко має пропозиції продовжити кар'єру в Європі та МЛС

Орендна угода з українським захисником розраховане на рік. Також у "Леха" є опція викупу Кравця.

Василь замінить в польському клубі захисника Володимира Костевича, який підписав контракт з "Динамо" і приєднається до киян у січні 2021 року.

Статистика Кравця

Василь перейшов в "Леганес" в лютому 2019 року, але не зумів стати гравцем основного складу команди.

Другу частину сезону 2019/20 захисник провів на правах оренди в "Луго", зігравши в 15 матчах Сегунди – другий за силою дивізіон Іспанії.

Василь отримував виклик у збірну України, але досі не дебютував за команду.

Новий клуб українця набрав два очки в трьох турах чемпіонату Польщі і йде на 9-му місці в турнірній таблиці.