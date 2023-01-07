Артем Бондаренко потрапив у сферу інтересів Брайтона. Півзахисник не єдиний українець, в чиїх послугах зацікавлений Де Дзербі.

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Забаганки Де Дзербі

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець зацікавлений у тому, аби до "чайок" приєднався Микола Матвієнко. Де Дзербі неодноразово вихваляв центрбека та висловлював бажання ще попрацювати з ним. Також Брайтон хоче підсилитись ще одним лівоногим центральним захисником Алессандро Буонджорно з Торіно.

Артем Бонадренко привернув до себе увагу своїм стилем гри. Це не той гравець, який може протягнути м'яч, але вміє віддати потрібну передачу та добре бачить поле. Такий потенційний трансфер ще пов'язаний з вектором розвитку Брайтона. "Чайки" націлені купувати нерозкручених гравців, а самим робити з них зірок. В конкурентах у Брайтоні в Бондаренка можуть бути молодий еквадорець Сарм'єнто та досвідчений Лаллана.

Брайтон наразі йде на восьмій сходинці в АПЛ, відстаючи від зони Ліги Конференцій на одне очко.

Артем Бондаренко: