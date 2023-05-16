За словами журналіста Ігоря Циганика, Анатолій Трубін відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем. Відомий коментатор здивований такою категоричністю 21-річногоо голкіпера "гірників".

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Циганик: Для Шахтаря Трубін зробив набагато менше, ніж Шахтар для нього

На думку Циганика, донецький клуб зробив для Трубіна набагато більше, аніж Анатолій зробив для команди. Тому у такому разі Шахтар, або продасть Анатолія по влітку, або відпустить голкіпера пізніше, але при цьому вже не заробить на його трансфері.

Його агенти поки що накручують і говорять, щоби він поки що не підписував контракт. У нього ще рік діє угода і якщо влітку гірники його не продадуть, тоді вони можуть втратити голкіпера безкоштовно. Тому я думаю, що Шахтар зробить все можливе для того, щоб продати, або перепідписати Трубіна. Все залежить від того чи захоче сам гравець залишатися у Шахтарі. Поки що він не хоче,

– розповів коментатор.

Нагадаємо! Контракт Трубіна з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Анатолія у 18 мільйонів євро.

До слова, Шахтар близький до того, аби закінчити сезону-2022/2023 у статусі чемпіона України. Команда Ігоря Йовічевіча очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи друге Дніпро-1 лише на 2 бали. До кінця сезону "гірникам" залишилось зіграти 4 матчі, два із яких будуть центральними у боротьбі за "золото". 24 травня Шахтар зіграє проти третьої Зорі, а вже 27 травня поміряється силами із дніпрянами.

Що відомо про кар'єру Анатолія Трубіна