Віктор Коваленко після вильоту Спеції з Серії А залишить "орлят" та повернеться до Аталанти. Проте у команді з Бергамо не розраховують на 27-річного українця.

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Виявився непотрібним Аталанті

Спеція мала першочергове право викупити Коваленка, якби команда залишилася в еліті. Але у фіналі плей-оф "орлята" поступилися Вероні (1:3) та вилетіли до Серії В.

Контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року. Однак у клубі чекали більшого від гравця збірної України, а тому готові його продати.

Віктор не продемонстрував стабільної гри в Серії А. Його досить часто переслідували травми, а періодичні спалахи у грі змінювалися безбарвними матчами.

За два сезони перебування у Спеції Коваленко зіграв 47 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 5 асистів. Це досить низька результативність для центрального півзахисника.

В Аталанті сподіваються, що Віктор зацікавить один з клубів Італії або за кордоном. Трансферна вартість футболіста становить 2 мільйони євро.

Раніше Аталанта позбулася Руслана Маліновського, якого віддала в оренду у французький Марсель. Очікується, що "провансальці" викуплять контракт українця.

Нагадаємо, що Аталанта придбала Коваленка за 600 тисяч євро, оскільки у хавбека на той момент завершувався контракт з "гірниками". В активі Віктора 32 матчі за національну збірну України. На жаль, після переїзду на Апенніни кар'єра одного з найбільш талановитих гравців України пішла на спад.