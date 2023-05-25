Європейський скаут, який відомий у твітері під нікнеймом PanoScout, вирішив проаналізувати гру українського хавбека. Судакову пророкують велике майбутнє.

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Шалений потенціал

Скаут вибирає "героїв" для своєї рубрики, в якій він оцінює виступи, хороші та погані сторони молодих футболістів. Також PanoScout ділиться своєю думкою щодо потенціалу юних виконавців. Під його черговий аналіз потрапив лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков, який вразив скаута, проте той зазначив, що українцю варто підсилювати багато сторін своєї гри.

Першочерговими плюсами хавбека "гірників" PanoScout виділив дриблінг, гру в пас, бачення поля, техніку, виконання стандартів та роботу на команду. Проте Судаков не є ідеальним в очах скату, оскільки той зауважив, що Георгію варто додати в ігровому балансі, фізичній силі та повітряних дуелях.

Любить грати у вільній атакувальній ролі, яка дає змогу постійно шукати простір між лініями. Найкраще проявляє себе на позиції "вісімки". Має чудове бачення поля, знаходить партнерів передачами у вільні зони. Спокійно працює під пресингом, гарно виконує кутові та пенальті. Бере ініціативу на себе та йде в обіграш на двох-трьох опонентів, завершуючи прохід ударами з будь-якої дистанції. Любить зміщуватися на фланги та підключатися в чужий штрафний майданчик,

– оцінив Судакова скаут.

Ба більше, PanoScout зазначив, що українець – винятковий футболіст, який вже готовий зробити наступний крок у кар'єрі. Також скаут впевнений, що у Георгія, якого європеєць оцінив у 8,8 з 10 балів, є потенціал стати гравцем світового рівня. До того ж, на думку PanoScout, Наполі стане чудовим варіантом для Судакова, аби розкритися на повну, оскільки той точно впишеться в схему італійців 4-3-3 на позицію "вісімки".

До речі. "Блакитні" вміють дивувати не зірковими трансферами. Завдяки дешевим придбанням Кварацхелії та Кіма, які відіграли ледь не ключову роль в команді, Наполі зміг виграти чемпіонат Італії.

Варто зазначити, що Георгій Судаков став незамінним гравцем основи Шахтаря у поточному сезоні. Хавбек – головний мотор команди, який різко з юнака виріс в лідера колективу. В активі Судакова 5 голів і 10 асистів у всіх турнірах.