Молодим голкіпером Шахтаря зацікавилась іспанська Севілья. "Рохібланкос" шукають перспективну заміну своєму основному воротарю.

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Хороший старт в Іспанії

Іспанський колектив в пошуках голкіпера, який гідно зможе замінити марокканця Яссіна Буну, який став трансферною ціллю низки клубів з Англії. Анатолій Трубін – приорітетний варіант для Севільї. При тому, "рохібланкос" готові віддати за українського голкіпера тільки 5 мільйонів євро, оскільки Трубін відмовляється продовжувати контракт (який закінчується влітку 2024-го) з донецьким колективом. Натомість Шахтар оцінює свого голкіпера у 11 мільйонів євро. "Гірники" передбачили розвиток подій з відходом з команди Трубіна, тому придбали потенційну заміну Анатлоію, а саме Дмитра Різника.

До речі, раніше Анатолій Трубін перебував у сфері інтересів туринського Ювентуса.

Севілья цього сезону