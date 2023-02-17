Молодим голкіпером Шахтаря зацікавилась іспанська Севілья. "Рохібланкос" шукають перспективну заміну своєму основному воротарю.
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Хороший старт в Іспанії
Іспанський колектив в пошуках голкіпера, який гідно зможе замінити марокканця Яссіна Буну, який став трансферною ціллю низки клубів з Англії. Анатолій Трубін – приорітетний варіант для Севільї. При тому, "рохібланкос" готові віддати за українського голкіпера тільки 5 мільйонів євро, оскільки Трубін відмовляється продовжувати контракт (який закінчується влітку 2024-го) з донецьким колективом. Натомість Шахтар оцінює свого голкіпера у 11 мільйонів євро. "Гірники" передбачили розвиток подій з відходом з команди Трубіна, тому придбали потенційну заміну Анатлоію, а саме Дмитра Різника.
Севілья цього сезону
- Справи у команди в чемпіонаті Іспанії йдуть далеко не найкращим чином. Севілья посідає 12-е місце у Ла Лізі, відстаючи на 9 очок від зони бодай Ліги конференцій.
- У єврокубках іспанський колектив виглядає впевненіше. Севілья зайняла третє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів (квартет формували разом з Манчестер Сіті, Боруссією та Коппенгагеном), що і дозволило їм зіграти в 1/16 Ліги Європи. До речі, команда там уже виграла свою першу зустріч у ПСВ з рахунком 3:0.
- Севілья також втратила нагоду підняти над головою Кубок Іспанії, оскільки "рохібланкос" поступились у чвертьфіналі Осасуні.