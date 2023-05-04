Favbet поверне гроші тим, хто ставив на гол Минаю та мирову у матчі з лідером УПЛ Шахтарем

Поєдинок Шахтар – Минай став одним із найбільш обговорюваних матчів 24-го туру УПЛ. А все через фатальну помилку головного арбітра зустрічі Миколи Балакіна, яка позбавила Минай нічиєю у грі проти лідера сезону.

У компенсований час до першого тайму Микола Балакін не зарахував гол Дмитра Нємчанінова у ворота "гірників". Хоча на повторі чітко видно, що м'яч від поперечини повністю перетнути лінію володінь Анатолія Трубіна.

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Минай та Favbet об‘єднані ідеєю чесної гри

Шахтар, який до цього забив завдяки голу Лассіни Траоре, зумів здобули мінімальну перемогу над "лисицями" 1:0.

Однак після поєдинку спортивний директор донеччан Даріо Срна погодився, що арбітр допустився у цьому епізоді грубої помилки. Минай ж іронічно відреагував на цю поразку.

Свою реакцію не цей скасований гол залишила букмекерська компанія Favbet, яка виступає за чесну гру та є титульним партнером футбольного клубу Минай.

Пресслужба Favbet наголосила, що поверне кошти усім, хто ставив на гол Минаю та нічию у грі проти Шахтаря.

У цій грі арбітр Микола Балакін помилково не зарахував м’яч Миная у компенсований до першого тайму час за рахунку 0:1. Минай та Favbet об‘єднані ідеєю чесної гри. Саме тому ми прийняли рішення повернути кошти усім гравцям, які ставили на гол Миная, а також на нічию у матчі з Шахтарем. Вважаємо, що м’яч після удару Нємчанінова перетнув лінію воріт. Для нас рахунок гри Шахтар – Минай – 1:1,

– йдеться у повідомленні букмекерської компанії.



Favbet голосує за чесну гру / Фото із фейсбуку Favbet Ukraine

Нагадаємо, що Шахтар після цієї спірної перемоги продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, маючи перевагу над другим Дніпром-1 у 5 балів. Минай із 23 очками продовжує плентатись у зоні плей-офф на виліт у Першу лігу України – 13-та позиція.