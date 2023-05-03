Шахтар – Минай 1:0

Гол: Траоре, 12

Шахтар підійшов до цього протистояння у статусі фаворита зустрічі, адже Минай продовжує йти у зоні матчів плей-офф на виліт у Першу лігу України, пише 24 Канал.

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Чимало гостроти створили підопічні Ігоря Йовічевіча біля воріт досвідченого Бандури.

Але пробити голкіпера Минаю вдалось лшие одного разу. Шахтарю вдалось скоротити кількість передач до мінімуму. Бондаренко віддав на Шведа, Мар'ян своєю чергою перевів м'яч на Траоре. Лассіна був у складній позиції, але зумів пробити з гострого кута та з-під ноги опікуна.

Шахтар вже на 12-й хвилині повів у рахунку 1:0.

Відео голу Траоре

Траоре забив свій 5-й гол у 29 зіграних матчах за Шахтар у поточному сезоні. Також у його активі 4 асисти.

Міг результат матчу декілька разів змінюватись на табло арени Минаю. Однак усі спроби були невдалими.

"Гірники" мінімально обіграли Минай, але здобули важливі очки у боротьбі за чемпіонство в УПЛ. Адже паралельно прямий конкурент Дніпро-1 розгромив харківський Металіст 5:0.