Головний арбітр зустрічі Микола Балакін не зарахував "чистий" гол Дмитра Нємчанінова із Минаю у ворота Анатолія Трубіна у компенсований час до першого тайму. Закарпатський клуб іронічно відреагував на підсумковий рахунок.

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Срна: І треба бути чесними та визнати, що гол Миная був "чистим"

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна також визнав помилку Балакіна в епізоді із незарахованим голом суперника.

Також хорватський фахівець зауважив, що це була не єдина помилка головного арбітра, який не визнав чистий фол на Лассіні Траоре. Срна заявив, що було б правильно та легше працювати, якби на цьому поєдинку працювала система відеоповтору VAR.

Нам завжди важко грати проти Миная та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми могли забити чотири-п’ять м’ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол Миная був "чистим". Але до цього був такий же чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок. Уважаю, усім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше,

– заявив Срна.

Відзначимо, що нічия б дозволила Дніпру-1 наблизитись до лідера сезону Шахтаря. Але після спірної перемоги 1:0 "гірники" володіють перевагою над дніпрянами у 5 балів.

Цікаво, що президент УАФ Андрій Павелко сумнівається у чесності гри Дніпра-1 проти Металіста, у якому команда Олександра Кучера відвантажила супернику 5 голів. Натомість не пропустила жодного (5:0). Не виключають, що цей поєдинок мав договірний характер. Адже під час зустрічі спостерігався аномальний рух ставок.

До слова, Минай із 23 пунктами продовжує йти у зоні матчів плей-офф на виліт із УПЛ. Аби вибратись із цієї зони "лисицям" потрібно набрати бодай одне очко, аби дістатись до 12-го Вереса.