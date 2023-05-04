Суддя скасував "чистий" гол Минаю у компенсований час до першого тайму. На повторі було чітко видно, що м'яч повністю перетнув лінію воріт після удару Нємчанінова. Однак арбітр вирішив інакше та вкрав гол у гостей.

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Шаран: Це комплімент для усіх нас

Поєдинок так і закінчився перемогою Шахтаря 1:0. Після матчу пресслужба Минаю іронічно відреагувала на фінальний результат зустрічі.

Однак гру футболістів Минаю відзначив не лише головний тренер команди Володимир Шаран, а й керівництво клубу. За словами наставника "лисиць", команда отримає за таку поразку, за яку не соромно, преміальні від президента клубу.

Також Володимир Шаран заінтригував якимось моментом, який був перед початком матчу. Але поки що не став розкривати усіх деталей, а лише анонсував, що про це дізнаються наприкінці сезону-2022/2023.

Ну, якщо президент клубу сказав, що за поразку будуть преміальні – то це комплімент для усіх нас. Те, що Валерій Іванович вирішив віддячити нам за поразку – це свідчення того, що він побачив, що є характер, і що хлопці билися. Попри все те, що було перед грою. Я про це не буду зараз говорити, але в кінці чемпіонату розкажу,

– заявив Шаран.

Відзначимо, що до цієї гіркої поразки минайці не знали смаку поразок вже три матчі поспіль. Підопічні Шарана переграли Кривбас (1:0) та зіграли внічию з Вересом та Металістом 1925 (двічі по 1:1). Востаннє програвали 8 квітня у виїзному поєдинку проти Динамо 2:0.

Минай продовжує йти у зоні плей-офф на виліт, посідаючи 13-те місце. В активі закарпатського клубу 23 бали. Шахтар із 59 очками захоплює одноосібне лідерство в УПЛ. Перевага "гірників" над другим Дніпрро-1 складає 5 пунктів.