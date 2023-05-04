В компенсированное время до первого тайма Николай Балакин не засчитал гол Дмитрия Немчанинова в ворота "горняков". Хотя на повторе ясно видно, что мяч от перекладины полностью пересечь линию владений Анатолия Трубина.

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Минай и Favbet объединены идеей честной игры

Шахтер, который до этого забил благодаря голу Лассины Траоре, сумел получить минимальную победу над "лисами" 1:0.

Однако после поединка спортивный директор дончан Дарио Срна согласился, что арбитр допустил в этом эпизоде грубую ошибку. Минай же иронически отреагировал на это поражение.

Свою реакцию не этот отмененный гол оставила букмекерская компания Favbet, выступающая за честную игру и являющаяся титульным партнером футбольного клуба Минай.

Пресс-служба Favbet подчеркнула, что вернет средства всем, кто ставил на гол Минаю и ничью в игре против Шахтера.

В этой игре арбитр Николай Балакин по ошибке не засчитал мяч Миная в компенсированное к первому тайма время при счете 0:1. Минай и Favbet объединены идеей честной игры. Именно поэтому мы приняли решение вернуть деньги всем игрокам, которые ставили на гол Миная, а также на ничью в матче с Шахтером. Считаем, что мяч после удара Немчанинова пересек линию ворот. Для нас счет игры Шахтер – Минай – 1:1,

– говорится в сообщении букмекерской компании.



Favbet голосует за честную игру / Фото из фейсбука Favbet Ukraine

Напомним, что Шахтер после этой спорной победы продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея преимущество второму Днепру-1 в 5 баллов. Минай с 23 очками продолжает плентаться в зоне плей-офф на вылет в Первую лигу Украины – 13-я позиция.