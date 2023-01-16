У рамках трансферу Мудрика: Челсі зіграє з Шахтарем на "Донбас Арені" після закінчення війни

Челсі та Шахтар вдарили по руках у темі трансферу Михайла Мудрика. Лівий вінгер підписав контракт із "аристократами" на 8,5 років.

Угода з Челсі розрахована аж до 30 червня 2031 року. ЗМІ вже повідомили, що Михайло Мудрик зароблятиме у лондонському клубі 100 тисяч фунтів на тиждень. А це лише на 10 тисяч менше, аніж мають досвідчені Тіяго Сілва та Жоржинью.

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Цікавий пункт між клубами після трансферу Мудрика

Шахтарю вдалось дотиснути Челсі та досягнути 100-мільйонного трансферу Щоправда, 30 мільйонів із них будуть у вигляді бонусів.

У домовленості між Шахтарем та Челсі є ще одна цікава деталь. За круглим столом клуби домовились провести товариську гру після перемоги України у війні проти Росії. Поєдинок повинен відбутись у Донецьку на рідному стадіоні "гірників" – "Донбас Арені".

Шахтар перерахує 20 мільйонів фунтів із вирученої суми за трансфер Мудрика на потреби українських військових. Якби не бійці, то цього переходу взагалі могло б не бути, як і українського футболу.

Мудрик запалюватиме в АПЛ