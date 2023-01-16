"Каноніри" довго намагались переконати Шахтар проти Мудрика. Але бажані "гірниками" 100-мільйонів євро за Михайла були захмарними для Арсенала. Згодом ще й Челсі несподівано вступило у боротьбу, яку у підсумку й перемогли.
Цікаво прочитати Пригадав кривдника "синіх" в АПЛ: перші враження Мудрика від переходу у Челсі
Артета: Ми будемо укладати угоди, які нам під силу
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував зірваний трансфер Мудрика у "червону частину" Лондона. Іспанський наставник заявив, що клуб буде намагатись підсилити футболістами, які будуть по кишені "канонірам".
У нас є відмінні гравці. Ми хочемо покращити наш склад в це трансферне вікно, під "ми" я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників. Ми працюємо над цим, але ми будемо укладати угоди, які нам під силу, і які, на нашу думку, будуть правильними для клубу,
– сказав Артета.
І справді, адже Арсенал йде першим після 18 зіграних матчів в АПЛ. Команда Артети випереджає найближчого конкурента МанСіті на 8 очок – 47 балів проти 39-ти у "містян".
Новий клуб Мудрика йде лише на 10-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок. Стільки ж у Ліверпуля, який посідає 8-ме місце.
Головне про трансфер Мудрика у Челсі
- 15 січня Михайло Мудрик став гравцем лондонського Челсі. Українець підписав контракт на 8,5 років – до 30 червня 2031 року.
- Лівий вінгер виступатиме у складі "аристократів" під 15-м номером.
- Шахтар отримає омріяні 100 мільйонів євро. Щоправда, з них 30 мільйонів у вигляді бонусів. Цей перехід став рекордним для України. До цього свого часу Челсі викладало 44 мільйони євро за Андрія Шевченка.
- Ще перед офіційним оголошенням Мудрик у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни відвідав "Стемфорд Брідж", де на власні очі подивився за грою своїх нових одноклубників. Того дня Челсі приймало вдома Крістал Пелес. "Аристократи" здобули мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу кая Гаверца.
- У перерві поєдинку Михайло з прапором України вийшов на футбольне поле рідного стадіону Челсі, аби привітатись із фанатами лондонського клубу.
- ЗМІ вже навіть розсекретили зарплату Мудрика у Челсі.
- Далеко не усі залишились задоволені переходом лівого вінгера у Челсі. Журналіст Пірс Морган, який є фанатом Арсенала, розкритикував вибір Михайла.
- Цікаво, що у пресі була інформація, що Шахтар поставив перед Мудриком ультиматум – або перехід у Челсі, або залишаєшся в УПЛ. Не дивно, чому Михайло довго не обирав.