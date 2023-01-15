Наближається до завершення трансферна сага Михайла Мудрика. Впевнені виступи вінгера за Шахтар привернули до нього увагу грандів АПЛ – Арсенала та Челсі.

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Останні виявились більш наполегливими, запропонувавши донеччанам бажані 100 мільйонів євро. Сам Михайло вже в Лондоні, пройшов медогляд та офіційно був оголошений гравцем Челсі.

Після цього українець вирішив відвідати гру своєї команди проти Крістал Пелас, пише 24 канал. Мудрик фотографувався на стадіоні "Стемфорд Брідж" разом із директором з футболу Шахтаря Даріо Срною та українським прапором.

Крім того, журналіст Ігор Циганик опублікував знімок, на якому зірка збірної України позує у футболці Челсі. У новому клубі Михайло виступатиме під 15 номером, адже його улюблена "десятка" зайнята Крістіаном Пулішичем.

Цікавий факт. Раніше під 15 номером за Челсі виступали Флоран Малуда, Мохамед Салах та Курт Зума. Також два сезони під цим номером відіграв легендарний форвард Челсі Дідьє Дрогба.

Мудрик в Шахтарі

Відзначимо, що цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

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Також у 2022 році Мудрик дебютував за збірну України, забивши один гол у 11-ти зустрічах. Популярний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент. Його ціна досягла 40 мільйонів євро.