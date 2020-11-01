Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Боруссією" Менхенгладбах пройде без уболівальників.

Про це повідомляє Xsport. Гра відбудеться в Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".

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Як повернути придбані квитки на матч – наразі невідомо.

Напередодні в Україні був встановлений рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом – 8752 випадків.

Шахтар – Боруссія М: перед матчем

Матч "Шахтар" – "Боруссія" М пройде 3-го листопада, початок – о 19:55.

У турнірній таблиці групи B "Шахтар" є лідером, маючи в активі 4 очки після 2 турів. У найближчого суперника команди Луїша Каштру в активі 2 очки, як і у міланського "Інтера". "Реал" після 2-х турів знаходиться на 4 місці з 1 набраним балом.