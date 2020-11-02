У вівторок, 3 листопада, донецький "Шахтар" в Києві проведе матч проти "Боруссії" (Менхенгладбах). Перемога у цьому матчі ще на крок наблизить "гірників" до виходу з групи. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Після жеребкування "Шахтарю" та "Боруссії" відводили роль аутсайдерів в групі з "Реалом" та "Інтером". Але після другого туру саме українська та німецька команда на вершині турнірної таблиці, у той час як "Інтер" та "Реал" не знали смаку перемог. При цьому що в останньому турі іспанський клуб врятувався від поразки, забивши голи на 87-й та 90+3 хвилинах матчу.

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Тепер же "Шахтар" та "Боруссія" зіграють між собою. Їх перший матч відбудеться в Києві. Спочатку планувалося, що гра буде з вболівальниками на трибунах. І клуб навіть розпочав продаж квитків. Але погіршення епідеміологічної ситуації призвело до того, що матч відбудеться без глядачів. Тож переглянути його можна буде лише по телебаченню або ж онлайн.

Матч "Шахтар" – "Боруссія" відбудеться у вівторок, 3 листопада. Початок о 19:55.

І саме в цьому матчі, у випадку перемоги, "Шахтар" може зробити ще один крок до виходу з групи. Однак більше шансів на перемогу, на думку букмекерів, саме у "Боруссії". Шанс команди з Менхенгладбаха перемогти в Києві в Marathonbet оцінили коефіцієнтом 2,30. Натомість перемога "Шахтаря" – аж 3,14. Ще вищий коефіцієнт виставили на нічию в матчі – 3,68.

"Шахтар" в цій Лізі чемпіонів провів два різні матчі – у першому показав атакувальну гру, перемігши "Реал" 3:2. Натомість з "Інтером" команда "засушила" матч, який закінчився внічию 0:0. Який тип гри обере тренерський штаб на гру з "Боруссією" – невідомо.

Щодо німецького клубу, то перший мат з "Інтером" закінчився внічию 1:1. Внічию зіграли "жеребці" і в другому матчі, але цього разу 2:2.

Тож букмекери очікують, що в матчі буде чимало голів. Але більше шансів забити мають саме гості – 1,19 на їх гол на противагу 1,28 на гол "гірників".

Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – 1,68. Натомість "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,32.