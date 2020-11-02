Пресслужба менхенгладбахської "Боруссії" осоромилася перед матчем проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Німецький клуб вказав неправильне місто матчу з "Шахтарем".

У твіттері "Боруссія" М повідомила, що відправляється на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" у Донецьк.

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"Жеребці їдуть до Донецька", – зазначено у твіттері німецького клубу.



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При цьому на офіційному сайті "Боруссії" сказано, що матч пройде в Києві. Зустріч дійсно відбудеться 3-го листопада у Києві на НСК "Олімпійський".

Важливо. "Шахтар" не грає у Донецьку з 2014 року, коли на Сході України відбулося військове вторгнення Росії й Донецьк був окупований. "Гірники" тривалий час проводили матчі у Львові та Харкові. Із сезону 2020/2021 домашнім стадіоном "Шахтаря" став столичний НСК "Олімпійський".