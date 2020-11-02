"Боруссія" М повідомила, що летить на матч з "Шахтарем" у Донецьк
Пресслужба менхенгладбахської "Боруссії" осоромилася перед матчем проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Німецький клуб вказав неправильне місто матчу з "Шахтарем".
У твіттері "Боруссія" М повідомила, що відправляється на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" у Донецьк.
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"Жеребці їдуть до Донецька", – зазначено у твіттері німецького клубу.
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При цьому на офіційному сайті "Боруссії" сказано, що матч пройде в Києві. Зустріч дійсно відбудеться 3-го листопада у Києві на НСК "Олімпійський".
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