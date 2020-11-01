УЄФА визначився із суддівською бригадою на поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і "Борусією" Менхенгладбах.

Головний рефері – Сердар Гозюбююк. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Допомагатимуть Гозюбююку лайнсмени Йост ван Зюйлен і Йохан Балдер. Роль четвертого арбітра виконає Аллард Ліндхоут, а з VAR працюватимуть Пол ван Бьокель і Денніс Хіглер.

Гозюбююк та українські клуби

У своїй кар'єрі він 4 рази пересікався із українськими командами. Зокрема, "Шахтар" із Гозюбююком у полі обіграв "Янг Бойз" у кваліфікацїі Ліги чемпіонів сезону 2016/17, а національна команда здолала Уельс у спарингу навесні 2016-го.

Натомість одеський "Чорноморець" програв молдовській "Дачії" у кваліфікації Ліги Європи 7 років тому, а "Шахтар" U-19 із Матвієнком, Коваленком та іншими в складі програв "Челсі" фінал Юнацької ліги УЄФА в 2015 році.

Шахтар – Боруссія М: перед матчем

Матч "Шахтар" – "Боруссія" М пройде 3-го листопада, початок – о 19:55.

У турнірній таблиці групи B "Шахтар" є лідером, маючи в активі 4 очки після 2 турів. У найближчого суперника команди Луїша Каштру в активі 2 очки, як і у міланського "Інтера". "Реал" після 2-х турів знаходиться на 4 місці з 1 набраним балом.