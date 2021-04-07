Ключовий футболіст Баварії пропустить матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів

Джерело:твітер Баварії
Мюнхенська Баварія зазнала чергової важкої кадрової втрати перед матчем з ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вслід за Робертом Левандовським чинний переможець Ліги чемпіонів втратив Сержа Гнабрі.
Ввечері 6 квітня Баварія повідомила, що Серж Гнабрі здав позитивний тест на коронавірус. Повідомляється, що футболіст почувається добре.
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Втім, Гнабрі точно не допоможе Баварії у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Також Серж, ймовірно, пропустить матч-відповідь у Парижі, який відбудеться 13 квітня.
Окрім Левандовського та Гнабрі, матч у складі Баварії пропустять Дуглас Коста, Марк Рока й Корентен Толіссо.
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Гру пропустять відразу 6 важливих футболістів французького клубу: