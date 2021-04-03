У чемпіонаті Франції відбувся центральний матч в боротьбі за чемпіонство. В гості до ПСЖ приїхав Лілль. І здобув важливу перемогу.

До цього матчу обидві команди ділили лідерство в чемпіонаті Франції, набравши по 63 очки. Тож переможець гри ставав одноосібним лідером.

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У цьому компоненті пощастило Ліллю. Гості реалізували свій момент, коли на 20-й хвилині зустрічі Девіда залишили самого у штрафному майданчику. І форвард, отримавши пас, розстріляв ворота ПСЖ. Навас міг би й врятувати парижан, але йому на заваді став рикошет.

Відео голу Девіда у ворота ПСЖ

А наприкінці зустрічі на полі сталася сутичка, і арбітр видалив з поля одразу двох гравців. На 89-й хвилині Неймар вів боротьбу з Джало за м'яч. І коли той вилетів за межі поля, Неймар вирішив штовхнути суперника, намагаючись дістатися до м'яча. Саме за це він побачив перед собою другу жовту карту, і достроково покинув поле.

Відео вилучення Неймара

Але після цього решта гравців теж вирішила взяти участь у цій сутичці, і Джало теж отримав жовту карту. Вона теж для нього стала другою в матчі. Тож останні хвилини обидві команди провели десять на десять.

Лілль переміг та вийшов на перше місце в турнірній таблиці.

ПСЖ ж тепер готуватиметься до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії на виїзді. Їх гра запланована на 7 квітня.