Правий вінгер "Баварії" Серж Гнабрі не зіграє у найближчому матчі Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Футболіст пройшов обов'язкове тестування на коронавірус, яке показало позитивний результат.

Неприємні кадрові втрати зазнали "мюнхенці" перед важливим єврокубковим поєдинком проти "Атлетіко". Про коронавірус у Гнабрі повідомила пресслужба "Баварії".

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Втрата основного гравця

У футболіста немає жодних серйозних симптомів хвороби. Гнабрі перебуває на самоізоляцію у власному будинку. Швидше за все гравець не допоможе команді у найближчих матчах.

Вже 21 жовтня "Баварія" на власному полі зіграє перший тур групового раунду Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" Свисток судді пролунає о 22:00.

На старті нового сезону Гнабрі набрав чудову форму. Гравець збірної Німеччини зіграв 6 поєдинків, у яких тричі засмучував голкіпер суперника та ще одного разу асистував партнеру по команді. Торік вінгер у складі "Баварії" здобув все про що можна тільки мріяти – перемогу у чемпіонаті Німеччини, трофей Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Кубок країни.