Ребров офіційно покинув Ференцварош

Український тренер Сергій Ребров офіційно покинув угорський Ференцварош. Ребров покидає Ференцварош після 3 років у Будапешті.

Сторони розірвали контракт

Ференцварош оголосив про відхід Сергія Реброва з поста головного тренера. Сторони розірвали контракт, адже угода була чинна до 30 червня 2022 року.

До теми Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша

47-річний фахівець очолював угорську команду з літа 2018 року.

Під його керівництвом "фраді" тричі ставали чемпіонами Угорщини. Ребров вперше за довгий час вивів Ференцварош у єврокубки. Спершу клуб грав у групі Ліги Європи.

Згодом Ференцварош вперше за 25 років грав на груповому етапі Ліги чемпіонів, де команда посіла останнє місце.