Ребров зізнався, що не ходить в ОАЕ в ресторани, аби уникати зустрічей з росіянами

Колишній головний тренер київського "Динамо", який нині тренує команду з ОАЕ "Аль-Айн" розповів, що не ходить у ресторани. У країні багато росіян, і перетинатись із ними зайвий раз українець не хоче.

Про це він розповів 24 каналу. Колишній гравець збірної України раніше оцінив гру новачка його команди Андрія Ярмоленка.

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Ребров намагається не з'являтись у публічних місцях

Ребров зізнався, що намагається не з'являтись у публічних місцях в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українець не хоче зайвий раз зустрічатись з росіянами.

Увесь вільний час тут я проводжу з родиною, в основному вдома. Однак на вихідних я можу виїхати кудись з дітьми, але не в ресторани,

– зазначив колишній гравець збірної України.

Він додав, що перебуває або вдома, або на тренуванні. На тренувальну базу "Аль-Айна" йому їхати досить далеко, дорога займає приблизно 3 години. Тому день минає непомітно.

Росіяни нині менше афішують себе

Головний тренер ФК "Аль-Айн" сказав, що нині росіяни менше афішують себе в країні, на відміну від того, що відбувалось на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вони ходили в триколорних футболках, намагаючись привернути до себе якнайбільше уваги.

"Утім коли бачиш жовто-блакитні браслети, футболки, то підходиш до людей, спілкуєшся. Це приємно", – зауважив він.

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