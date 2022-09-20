Яремчук: Дуже щасливий бути в команді з Едуардом

Лівий захисник зник із заявки збірної України на вересневі поєдинки Ліги націй. Однак Едуард Соболь відіграв в останньому матчі Брюгге у бельгійській Лізі Жупіле проти Стандарту (3:0).

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Роман Яремчук підтвердив серйозність травми у Соболя. Нападник запевнив усіх, що Едуард не халтурить, а справді переживає через те, що не зможе допомогти збірній.

Деталі. Протягом місяця Соболь грає з дискомфортом в області паху. Після обстеження клубні лікарі виявили там гематому. Для того, щоб не погіршити ситуацію медики викачають кров із ураженої ділянки Едуарда.

Дуже щасливий бути в команді з Едуардом. Знаю, що у нього дійсно серйозна проблема, і він ні в якому разі не халтурить чи ще щось. Я бачив, як він це переживає, і це дійсно важлива процедура, яку він має зробити,

– розповів Яремчук.

Роман прокоментував свій недавній перехід у Брюгге та присутність у бельгійській команді свого земляка Соболя.

Я вибрав команду, яка буде для мене правильною в кар'єрі. Час покаже, був це правильний крок для мене чи ні. Подивимось. Я щасливий, і це найголовніше. Ще один українець в команді? Звичайно, з українцями ми завжди на одному настрої ходимо, одні й ті самі жарти,

– відповів футболіст групи атаки.

Нагадаємо, що Яремчук повернувся у Бельгію наприкінці серпня 2022 року, покинувши португальську Бенфіку. Контракт Романа з Брюгге розрахований до кінця червня 2026-го.

У футболці нової команди український форвард вже встиг провести 5 матчів, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.

Важливо! Свій найближчий матч у Лізі націй Україна проведе 21 вересня. О 21:45 (за Києвом) стартує гра проти Шотландії, яка відстає від "синьо-жовтих" у групі лише на одне очко.